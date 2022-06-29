О подобной тенденции говорят данные четырех крупнейших российских торговых площадках — Wildberries, Ozon, AliExpress и KazanExpress. Сообщают «Ведомости» со ссылкой на сервис Moneyplace.

По сравнению с январем-июнем 2021 года за аналогичный период этого года продажи утроились, составив около 5 млн штук. В июне продажи товаров для взрослых на Wildberries в штуках выросли на 81% к аналогичному периоду годом ранее. На Ozon штучные продажи товаров данной категории в этом же месяце увеличились на 67%.

Продажи товаров с маркировкой «18+» на четырех маркетплейсах в июне удвоились, составив 845 466 штук, в денежном выражении рынок вырос в 1,3 раза к июню 2021 года — до 535,4 млн рублей.

Указывается, что наибольшим спросом пользовались эротические мягкие игрушки-сувениры, аксессуары для БДСМ и эротическое белье.

В качестве причины представители ритейлеров указывают расширение ассортимента и онлайн-продажи вместо обычных магазинов, так как это вызывает меньше стеснения.