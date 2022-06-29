С 1 января 2023 года россияне смогут оплатить все налоговые платежи через единый налоговый счет. Такой законопроект во втором чтении приняла Госдума.

Теперь гражданам не придется заполнять разные платежи для налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и т. п. Используя единый счет, достаточно будет указать только свой ИНН и сумму каждого налога. Упрощенной схемой оплаты смогут воспользоваться не только физические лица, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Кроме того, законопроектом предлагается установить единые сроки уплаты налогов.