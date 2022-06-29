Прощание с Анной Павловой прошло в каменской ЦГБ. Проводить в последний путь 38-летнюю медсестру пришли родственники, друзья и коллеги. У погибшей остались двое несовершеннолетних детей.

Напомним, трагедия случилась 25 июня. Мужчина в ходе ссоры схватил нож и нанес супруге несколько ударов, от чего женщина скончалась. Сам сел в свою машину и устроил ДТП в пер. Красноармейском, после чего был доставлен в ЦГБ с многочисленными переломами и ушибами. Следственным отделом по городу Донецк следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Каменска-Шахтинского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 29 июня ему была избрана мера пресечения в виде ареста, в ближайшие дни подозреваемый под конвоем отправится в больницу при СИЗО.