Перекрывать дорогу планируют в связи с опасностью проседания асфальта над аварийными участками канализационного коллектора.

29 июня на заседании внеплановой городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения среди прочих обсуждался вопрос перекрытия автомобильного движения на двух участках ул. Ворошилова – от пер. Зеленый Курган до ул. Сафонова, от ул. Ученической до автомобильного рынка – и на ул. Красной от ул. Пивоварова до автотрассы М4 «Дон».

Точная дата перекрытия этих участков пока неизвестна.