Госдума подготовила законопроект, отменяющий штрафы за мелкие нарушения ПДД и ужесточающие за крупные.

Как сообщают «Известия», автор законопроекта депутат Госдумы Николай Новичков предлагает заменить предупреждениями наказания за нарушения правил дорожного движения, не ведущие к фатальным последствиям, например, за грязные номера, забытые дома права, невключенный поворотник, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями. Кроме того, поправки в закон предполагают полный отказ от штрафов за управление машиной, не прошедшей техосмотр.

Вместе с тем предлагается увеличить штрафы за серьезные нарушения ПДД. В частности, увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности с 1 до 5 тыс. руб., а за повторное превышение скорости на 40-60 км ввести штраф в размере 2–5 тыс. руб. либо лишать прав на срок от четырех до шести месяцев.