Донской регион занял пятое место в рейтинге российских городов по объему накопления ТКО.

По данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, больше всего городского мусора среди российских регионов производится в Москве — 5,22 млн тонн (11% от всей массы ТКО), Московской области — 5,18 млн тонн (10,9%), Санкт-Петербурге — 2,1 млн тонн (4,4%), Краснодарском крае — 1,8 млн тонн (3,8%) и Ростовской области — 1,6 млн тонн (3,4%).

Наименее замусоренными оказались Ненецкий (12,4 тыс. тонн) и Чукотский (21,8 тыс. тонн) автономные округа, Республика Алтай (32,5 тыс. тонн), Тыва (35,9 тыс. тонн), Калмыкия (53,8 тыс. тонн) и Ингушетия (72,2 тыс. тонн).

В целом же в 2021 году по сравнению с 2020-м объем образуемого мусора уменьшился на 4,1%.