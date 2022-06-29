Токсичную креветку выявили в Ростовской области в результате надзора за оборотом рыбы и морепродуктов в 1 квартале 2022 г.

По микробиологическим и паразитологическим показателям нестандартных проб, представляющих опасность для человека, обнаружено не было.

Что касается санитарно-химических показателей, то в одной из 19 проб морепродуктов обнаружили мышьяк. Изготовил токсичные креветки 4 января 2022 г. ООО «Полар Сифуд Раша» из г. Кременки Калужской области, говорится на сайте Роспотребнадзора по Ростовской области.

Кроме того, было выявлено превышение содержания глазури в минтае замороженном глазированном (изготовитель ООО «Город 415», г. Петропавловск-Камчатский, дата изготовления 18.11.2021 г.), в выше указанной креветке, а также в морском коктейле замороженном ЕК.02ЕМ 8ЕАРООВ МГХ (изготовитель Китай, дата изготовления 20.04.2021 г.).

Специалисты областного Роспотребнадзора изъяли из оборота 8 партий товара в количестве 820 кг рыбной продукции, что на 20 кг больше, чем в прошлом году.