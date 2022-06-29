В Ростовской области вынесен приговор по факту нарушения требований охраны труда, повлекших смерть человека.

Каменским районным судом Ростовской области вынесен приговор 57-летнему работнику структурного подразделения АО «Вагонно-ремонтная компания-1». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что подсудимый в декабре 2021 года, являясь ответственным за соблюдение требований охраны труда на производственном участке текущего ремонта вагонов на станции Лихая, не выполнил возложенные на него должностные обязанности по осуществлению контроля за выполнением маневровых работ — он отсутствовал в помещении сборочного цеха, вследствие чего произошло смертельное травмирование машиниста крана, находящегося на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Лиховской транспортной прокуратуры назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев.