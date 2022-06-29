Какой сегодня день: даты и события 29 июня
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 29 июня 2022 года.
- День партизан и подпольщиков в России. 10 апреля 2009 года президент РФ подписал закон «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», на основании которого День партизан и подпольщиков был включен в список памятных дат и получил официальный статус. А предпосылкой его установления именно на 29 июня послужило одно историческое событие в годы Великой Отечественной войны.
- Тихон Тихий. Святитель Тихон, чья память чтится Православной церковью в этот день, родился в городе Амафунте на острове Кипр. Родители воспитали сына в благочестии, обучили его чтению Священных книг. Еще в юном возрасте у Тихона проявился дар чудотворения. Однажды его отец, пекарь, отправил сына продавать хлеб, но мальчик все раздал беднякам бесплатно. Отец разгневался, но Тихон процитировал строки из Священного писания: «Дающий Богу сторицей примет». И действительно: когда пекарь заглянул в свое хранилище, бывшее до этого пустым, он с изумлением увидел, что оно полно хлеба.
Благочестивого юношу приняли в церковный клир чтецом, а затем епископ Мемнон посвятил его в сан диакона. После смерти епископа его место занял Тихон. Он активно искоренял остатки язычества на Кипре, уничтожал идольские капища и продвигал христианскую веру. Святитель прославился добротой и милосердием — даже по отношению к язычникам, до которых он пытался донести Слово Божие.
С именем Тихона на Руси связаны разные поверья, позволяющие назвать его день тихим. К примеру, считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы — лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери — хоронятся в норы.
Говорили также: «На Тихона солнце идет тихо». Удивительно, но это наблюдение подтвердила современная наука: по подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите — по сравнению с 1 января.
На Тихона в деревнях часто устраивали толоки — так назывались пиры для тружеников, которых приглашали ради того, чтобы унавозить поля. Работников угощали обедом и вином, а застолье продолжалось до самого вечера, переходя в игры, песни и пляски. Считается, что толоки прежде устраивали с целью помочь бедным семьям — чтобы они за свою работу получили достойную награду и хороший отдых.
Также в этот день в некоторых районах устраивали особый обряд — «обегание непорочных дев вокруг гряд». Крестьяне верили, что если нагие девственницы ночью на Тихона обегут гурьбой грядки, это поможет получить хороший урожай.
Кроме всего прочего, к святому Тихону обращались за помощью от зубной боли. Во время молитвы говорили такие слова: «Святой Тихон, утиши, господи, болезни и вся недуги зубные!».
Именины в этот день
Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон, Феофан
Знаменательные даты и события
- 1613 В Лондоне сгорел театр «Глобус»
- 1855 В Лондоне вышел в свет первый номер газеты The Daily Telegraph
- 1941 Началась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны
- 1957 Пленум ЦК КПСС принял постановление «Об антипартийной группе Маленкова, Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова»
Персоны
- 1849 — 1915
- Сергей Витте
- российский государственный деятель, граф
- 1879 — 1940
- Пауль Клее
- немецкий и швейцарский художник и график
- 1900 — 1944
- Антуан де Сент-Экзюпери
- французский писатель и летчик
- 1907 — 2003
- Кэтрин Хепберн
- американская актриса, четырежды лауреат премии «Оскар»
- 1929 — 2006
- Ориана Фаллачи
- итальянская журналистка, писатель, публицист
- р. 1957
- Гурбангулы Бердымухамедов
- туркменский государственный деятель и политик, Президент Туркменистана
- р. 1964
- Ольга Машная
- советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России
- р. 1964
- Сосо Павлиашвили
- российский и грузинский эстрадный певец, актер, композитор