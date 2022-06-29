Каменский городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением в интересах РФ о взыскании с жителя Каменского района средств, назначенных на лечение потерпевшего.

Установлено, что житель п. Глубокого Каменского района причинил легкий вред здоровью своего знакомого, за что в 2021 году был осужден по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ и получил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно.

В результате преступных действий потерпевшему причинены несколько колото-резаных ран, лечение проводилось в ЦГБ.

Стоимость лечения, оказанного потерпевшему по медицинскому полису, составила 17 тыс. рублей. Согласно закону «Об обязательном страховании в РФ», указанные средства подлежат возмещению лицом, причинившим вред здоровью.