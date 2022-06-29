Старостаничная школа искусств приняла участие в региональном конкурсе «Лучшая детская школа искусств» и стала его победителем.

На конкурс, организатором которого выступили Минкультуры РО и областной методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства, были представлены материалы восьми образовательных организаций. ДШИ им. Д.Г. Белоусова продемонстрировала отличные достижения в педагогической, методической, профориентационной и творческой деятельности. На основании этого конкурсная комиссия присудила станичникам 1-е место с денежным призом в 150 тыс. рублей. На 2-м месте – ДМШ им. П.И. Чайковского из Новочеркасска (100 тыс. руб.), 3-е место у ДШИ из Аксая (50 тыс. руб.).

Теперь материалы, предоставленные станичниками, будут направлены для участия в общероссийском конкурсе.