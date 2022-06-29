В Каменске 29 июня обсуждали меры, которые должны обеспечить безопасность дорожного движения. Мероприятие прошло в администрации города без лишних глаз и ушей, поэтому, что решили, неизвестно. В общем, обсуждали.

А именно:

Перекрытие движения автотранспорта на участке автомобильной дороги по ул. Ворошилова (от пер. Зеленый Курган до пер. Сафонова, от пер. Ученического до автомобильного рынка и по ул. Красной от пер. Пивоварова до автотрассы М4 «Дон»). Ситуация, когда на Ворошилова можно провалиться в подземное царство, видимо, становится все реальнее, если зашла речь о закрытии движения.

Ограничение движения транспортных средств по автодорожному путепроводу 1029 км (мкр. Заводской). Проще говоря – закрытие виадука через ж/д.

Установка металлических пешеходных ограждений напротив входа в школу № 11.

Оборудование пешеходным переходом перекрестка пер. Красноармейского и ул. Гагарина (в районе школы № 1). А дорога там, в этом районе! Все поимели удовольствие поездить, когда перекрывали пер. Крупской.

Благоустройство пешеходного перехода по ул. Советской, 26 в мкр. Лиховском (в районе магазина «Пятерочка»).

Благоустройство пешеходного перехода на перекрестке ул. Ленина и пер. Строителей в мкр. Лиховском (в районе магазина «Магнит у дома»).

Также рассмотрели изменения в схеме дислокации дорожных знаков. Требуется установить дорожный знак «Проезд грузовым автомашинам запрещен» на въезде на ул. Артиллерийской, на въезде на ул. Героев Пионеров и ул. Профильную. Иначе дорогам в городе придет окончательный кирдык.

Запретить проезд большегрузов хотят также в мкр. Лиховском в пер. Профильном со стороны ул. Пушкина и на въезде на ул. Советскую со стороны Каменска.