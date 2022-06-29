Субсидию в размере 296 млн 996 тыс. 554 руб. получит международный аэропорт Ростова-на-Дону «на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов, в первую очередь, на оплату труда персонала». Об этом сообщает Росавиация.

«Платов» вошел в число 11 воздушных гаваней России (аэропорты Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Симферополя, Элисты, Белгорода, Брянска, Липецка, Воронежа и Курска), чья работа была временно приостановлена. Ограничение продлено до 6 июля.