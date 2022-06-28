На юге России обнаружили новый штамм КГЛ. Об этом со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета сообщает РИА Новости.

По данным ученых, штамм относится к новой линии «Европа-3», который приводит к более высоким рискам тяжелых клинических проявлений и смерти. Помимо этой мутации, также были выявлены 596 образцов линии «Европа-1» и один образец линии «Африка-3».

Специалисты продолжат изучать новый штамм, чтобы понять, насколько он опасен.

Напомним, вирус ККГЛ получил широкое распространение в ряде африканских стран, на Балканах, Ближнем Востоке, а также в некоторых государствах Азии. Он передается людям в основном от клещей и домашнего скота. От человека человеку может передаваться при тесном контакте с кровью, выделениями или другими биологическими жидкостями.