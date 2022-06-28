Проиндексированы пенсии военных пенсионерам будут с 1 июня 2022 г.

Соответствующий законопроект приняла Госдума 28 июня во втором и третьем чтениях, сообщает «РИА Новости».

Этот же закон разрешает проходить военную службу военным, признанным негодными к службе и имеющим государственные награды за участие в боевых действиях.

Кроме того, согласно новому закону, выплату в случае гибели военнослужащего при исполнении военной службы смогут получить не только супруги и дети, но также родители и опекуны, воспитывавшие погибшего не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия.