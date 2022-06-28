Рестораны сети «Вкусно и точка», заменившая McDonald’s, начнут открываться в Донском регионе в конце июля, сообщает «РБК Ростов».

Ожидается, что первыми начнут работать рестораны в центре донской столицы, потом остальные. О скором открытии ресторанов этой сети говорит и тот факт, что прием новых сотрудников уже возобновили, а старым по-прежнему продолжают платить зарплату.

Напомним, рестораны быстрого питания McDonald’s в России закрылись в марте этого года, а 13 мая руководство компании объявило об окончательном уходе из страны.