Группа компаний Option планирует построить завод по производству радиоэлектронной техники к середине весны следующего года.

На заседании областного совета по инвестициям директор Option Олег Осипов рассказал о планах строительства. В год на предприятии планируется производить до 150 тысяч ноутбуков, сообщает «Интерфакс».

Строительство этого завода в мкр. Западном Ростова позволит создать порядка 100 рабочих мест, а выручка в первый же год работы может достигнуть 3 млрд руб.

Известно, что, пока основное производство не будет достроено, детали корпуса ноутбуков и упаковку будут делать на заводе «Бештау Электроникс» в Ессентуках.