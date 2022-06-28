Близ хутора Шарковка Белокалитвинского района сельхозработники нашли часть современного авиационного снаряда. Об этом сообщило местное издание «Перекресток».

Предмет, похожий на современную головную часть ракеты, был обнаружен в поле, в паре километров от хутора. Пока не прибыла саперная группа из Каменска-Шахтинского, доступ к находке был ограничен, выставлено оцепление. Почти сутки потребовались, чтобы бомбу обезвредили. Происхождение снаряда пока не установлено.