28 июня за сутки через пограничные пункты пропуска в Ростовскую область из Украины и Донбасса прибыли более 17 тысяч граждан.

Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области.

Сутками ранее границу пересекли свыше 15,5 тысяч человек.

Люди, вынужденные покидать свои дома в ЛНР, ДНР и на осажденных территориях Украины, прибывают в Ростовскую область ежедневно. Часть из них остаются в пунктах временного размещения, часть находят приют у родных. Некоторые принимают решение отправиться на ПМЖ в другие регионы России.