анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 июня!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 26-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.
Читайте в номере:
- Убил и хотел погибнуть. 25 июня утром в Каменске автомобилям пришлось уворачиваться от «взбесившегося» ВАЗа, который, казалось, намеренно пытался в кого-нибудь врезаться. Ему это удалось в переулке Красноармейском. Водитель «одиннадцатой» действительно устроил аварию намеренно. »4
- Между Каменском и Заводским проляжет трасса «Дон». Аварийный виадук через железную дорогу перекрывают, а его ремонт — в тумане из-за отсутствия у города денег. »3
- В городе выбрали «извозчика» на пять лет. Участников конкурса по выбору ответственного за работу общественного транспорта было двое. Кто кого обошел? »2
- На концерт для мамы приехали все сыновья. Прошел концерт, посвященный памяти Виктории Соболевой. »14-15
- Паспорт — быстро, а полис не надо. Ведомства обязали укладываться в пять дней на оформление гражданам паспорта. Пациентам в поликлинике необязательно предъявлять медицинский полис. За долги человека не смогут лишить средств к существованию. Публикуем обновления в федеральном законодательстве, вступающие в силу в июле 2022 года. »6, 7
- Шестнадцать семей на развалинах. Тридцать лет эти жилые дома вибрировали, вибрировали, вибрировали… Потому что стоят практически на железной дороге! Теперь стены рушатся, люди рискуют остаться бомжами. Почему никому нет дела? »10
- Медалистам постелили красную дорожку. »12