Соответствующей документ, текст которого опубликован на интернет-портале правовой информации, утвержден областным правительством.

Решение принято в связи с отсутствием обстоятельств, послуживших основанием для введения режима повышенной готовности. Также отменен ряд областных подзаконных актов, вводивших ограничения на массовые публичные и общественные мероприятия, деятельность организаций культуры, спорта, социальной помощи. Упразднена обязательность перевода сотрудников на дистанционный формат работы. Ранее в регионе прекратили рассмотрение дел жителей региона, виновных в нарушении антиковидных ограничений.

Напомним, режим повышенной готовности был введен в Ростовской области в марте 2020 года. Все карантинные меры были отменены 1 июня этого года.

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