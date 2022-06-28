Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 28 июня 2022 года.

День российского букмекера. В 2015 году по инициативе Саморегулируемой организации тотализаторов был учрежден День организаторов пари, то есть – День российского букмекера. Первый День организаторов пари был проведен 28 июня 2015 года, и с тех пор он отмечен в календаре российских букмекеров как профессиональный праздник, сообщает сайт Betonmobile.ru.

В 2015 году по инициативе Саморегулируемой организации тотализаторов был учрежден День организаторов пари, то есть – День российского букмекера. Первый День организаторов пари был проведен 28 июня 2015 года, и с тех пор он отмечен в календаре российских букмекеров как профессиональный праздник, сообщает сайт Betonmobile.ru. День Фита. Фитом на Руси прозвали святого Вита — мученика периода раннего христианства. Достоверных исторических сведений о его жизни не сохранилось, известны лишь церковные предания. Согласно им, семилетний сын сицилийского сенатора-язычника, принял христианство под влиянием своего наставника. Во время гонения на христиан Вит отправился в Рим, где изгнал бесов из императора Диоклетиана. Правитель хотел заставить святого молиться римским богам, но тот отказался. Вита арестовали и бросили в клетку ко львам, но звери не тронули его. Тогда мученика казнили в котле с кипящим маслом.

Святой Вит особенно известен в Европе. В Германии даже существовало поверье, что танцы перед статуей святого в день его памяти позволяют обрести здоровье и избавиться от болезней. Среди танцующих нередко встречались больные нервным заболеванием, а танцы получили впоследствии название «пляски святого Вита».

На Руси крестьяне в этот день наблюдали приметы. «Дождь на Фита — плохо для жита», — говорили в народе. Считалось, что после этого дня нельзя больше сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает».

Зато на Фита (Вита) особенно рьяно идёт в рост овес. Поэтому начинали охранять поля от скотины, а скотину — от сочной зелени. Если этого не делать, домашние животные могут объесться свежих побегов на хлебном поле, что грозит им болезнями, а то и гибелью. «Набила Пеструха брюхо, в хлеву упадет — на ноги не встанет», — говорили люди. Также было принято молиться святому Виту о защите скота от всякой другой напасти.

Именины в этот день

Григорий, Ефрем, Кира, Лазарь, Михаил, Модест, Семен, Федор

Знаменательные даты и события

1569 Подписана Люблинская уния между Польшей и Великим княжеством Литовским

1841 В Париже состоялась премьера балета Адольфа Адана «Жизель»

1914 Совершено покушение на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, ставшее поводом для начала Первой мировой войны

1919 Подписан Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну

1946 На Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа»

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