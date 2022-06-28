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Какой сегодня день: даты и события 28 июня
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 28 июня 2022 года.
- День российского букмекера. В 2015 году по инициативе Саморегулируемой организации тотализаторов был учрежден День организаторов пари, то есть – День российского букмекера. Первый День организаторов пари был проведен 28 июня 2015 года, и с тех пор он отмечен в календаре российских букмекеров как профессиональный праздник, сообщает сайт Betonmobile.ru.
- День Фита. Фитом на Руси прозвали святого Вита — мученика периода раннего христианства. Достоверных исторических сведений о его жизни не сохранилось, известны лишь церковные предания. Согласно им, семилетний сын сицилийского сенатора-язычника, принял христианство под влиянием своего наставника. Во время гонения на христиан Вит отправился в Рим, где изгнал бесов из императора Диоклетиана. Правитель хотел заставить святого молиться римским богам, но тот отказался. Вита арестовали и бросили в клетку ко львам, но звери не тронули его. Тогда мученика казнили в котле с кипящим маслом.
Святой Вит особенно известен в Европе. В Германии даже существовало поверье, что танцы перед статуей святого в день его памяти позволяют обрести здоровье и избавиться от болезней. Среди танцующих нередко встречались больные нервным заболеванием, а танцы получили впоследствии название «пляски святого Вита».
На Руси крестьяне в этот день наблюдали приметы. «Дождь на Фита — плохо для жита», — говорили в народе. Считалось, что после этого дня нельзя больше сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает».
Зато на Фита (Вита) особенно рьяно идёт в рост овес. Поэтому начинали охранять поля от скотины, а скотину — от сочной зелени. Если этого не делать, домашние животные могут объесться свежих побегов на хлебном поле, что грозит им болезнями, а то и гибелью. «Набила Пеструха брюхо, в хлеву упадет — на ноги не встанет», — говорили люди. Также было принято молиться святому Виту о защите скота от всякой другой напасти.
Именины в этот день
Григорий, Ефрем, Кира, Лазарь, Михаил, Модест, Семен, Федор
Знаменательные даты и события
- 1569 Подписана Люблинская уния между Польшей и Великим княжеством Литовским
- 1841 В Париже состоялась премьера балета Адольфа Адана «Жизель»
- 1914 Совершено покушение на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, ставшее поводом для начала Первой мировой войны
- 1919 Подписан Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну
- 1946 На Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа»
Персоны
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- Фицрой Сомерсет Реглан
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- 1835 — 1890
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