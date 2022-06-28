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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 28 июня
Фото: sports.ru

общество

Какой сегодня день: даты и события 28 июня

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 28 июня 2022 года.

  • День российского букмекера. В 2015 году по инициативе Саморегулируемой организации тотализаторов был учрежден День организаторов пари, то есть – День российского букмекера. Первый День организаторов пари был проведен 28 июня 2015 года, и с тех пор он отмечен в календаре российских букмекеров как профессиональный праздник, сообщает сайт Betonmobile.ru.
  • День Фита. Фитом на Руси прозвали святого Вита — мученика периода раннего христианства. Достоверных исторических сведений о его жизни не сохранилось, известны лишь церковные предания. Согласно им, семилетний сын сицилийского сенатора-язычника, принял христианство под влиянием своего наставника. Во время гонения на христиан Вит отправился в Рим, где изгнал бесов из императора Диоклетиана. Правитель хотел заставить святого молиться римским богам, но тот отказался. Вита арестовали и бросили в клетку ко львам, но звери не тронули его. Тогда мученика казнили в котле с кипящим маслом.
    Святой Вит особенно известен в Европе. В Германии даже существовало поверье, что танцы перед статуей святого в день его памяти позволяют обрести здоровье и избавиться от болезней. Среди танцующих нередко встречались больные нервным заболеванием, а танцы получили впоследствии название «пляски святого Вита».
    На Руси крестьяне в этот день наблюдали приметы. «Дождь на Фита — плохо для жита», — говорили в народе. Считалось, что после этого дня нельзя больше сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает».
    Зато на Фита (Вита) особенно рьяно идёт в рост овес. Поэтому начинали охранять поля от скотины, а скотину — от сочной зелени. Если этого не делать, домашние животные могут объесться свежих побегов на хлебном поле, что грозит им болезнями, а то и гибелью. «Набила Пеструха брюхо, в хлеву упадет — на ноги не встанет», — говорили люди. Также было принято молиться святому Виту о защите скота от всякой другой напасти.

Именины в этот день

Григорий, Ефрем, Кира, Лазарь, Михаил, Модест, Семен, Федор

Знаменательные даты и события

  • 1569 Подписана Люблинская уния между Польшей и Великим княжеством Литовским
  • 1841 В Париже состоялась премьера балета Адольфа Адана «Жизель»
  • 1914 Совершено покушение на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, ставшее поводом для начала Первой мировой войны
  • 1919 Подписан Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну
  • 1946 На Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа»

Персоны

  • 1788  — 1855
  • Фицрой Сомерсет Реглан
  • британский фельдмаршал
  • 1812  — 1857
  • Нино Чавчавадзе
  • грузинская княжна, жена русского драматурга и дипломата Александра Грибоедова
  • 1835  — 1890
  • Александр Литовченко
  • русский живописец, академик, передвижник
  • 1882  — 1942
  • Янка Купала
  • белорусский поэт, драматург, публицист
  • 1885  — 1922
  • Велимир Хлебников
  • русский поэт и прозаик, ведущий теоретик футуризма
  • 1894  — 1976
  • Абрам Роом
  • советский кинорежиссер, сценарист, актер, Народный артист РСФСР
  • 1946  — 2008
  • Роберт Линн Асприн
  • американский писатель-фантаст
  • р. 1948
  • Сергей Бодров-старший
  • советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер
  • р. 1949
  • Александр Панкратов-Черный
  • советский и российский актер, режиссер, поэт, Народный артист
  • р. 1955
  • Николай Зимятов
  • советский лыжник, четырехкратный олимпийский чемпион, тренер
  • р. 1967
  • Яна Поплавская
  • советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, педагог

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