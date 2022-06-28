Праздник, отмечаемый ежегодно отмечаемый в России 8 июля, стал официальным. Соответствующий указ 28 июня подписал президент РФ Владимир Путин.

«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, постановляю установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», – говорится в тексте документа, опубликованного во вторник на портале правовой информации. В документе не указывается, что этот день будет выходным, а, значит, отмечать его будем на рабочем месте.