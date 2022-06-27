В мероприятии, которое состоялось 26 июня приняли участие около 70 разновозрастных велосипедистов и 7 автомобилей инициативной группы «Патриоты России».

Сбор велосипедистов состоялся в пункте отправления – на городской набережной. Участниками пробега стали те, кто неравнодушен к активному образу жизни, обожает своего двухколесного друга, да и не прочь был прокатиться по центральному городскому проспекту. Колона, украшенная флагами, стартовала в сопровождении машин ДПС. Маршрут автовелопробега проходил по проезжей части пр. Карла Маркса до ул. Ворошилова и в обратном направлении. Финишировал пробег также на набережной, где в это время проходил концерт, посвященный Дню молодежи. Так что участники прокатились с ветерком и под музыку.