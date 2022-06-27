Большой концерт в честь Дня молодежи состоялся 26 июня возле ДК машиностроителей.

В течение двух часов развлекали заводчан сначала творческий коллектив ДК машиностроителей, а потом рок-группы «Экскалибур» и «Слон рок-н-ролл».

То ли время оказалось подходящее, то ли в Заводском рок уважают больше попсы, но зрителей на концерте существенно прибавилось, именно когда из колонок зазвучала «Экскалибур» (кавер-группа KAVERRUS). Виртуозную игру музыкантов и поистине рокерское исполнение солистки Ирины Руденкова отметили многие зрители.

Группа «Солн рок-н-ролл» приехала на праздник в Заводской, отыграв похожий праздничный концерт на городской набережной. Для благодарных зрителей, искупавших артистов в аплодисментах, рок-н-рольщики исполнили не только свои старые песни, но и одну новую из только что вышедшего альбома «Бабки хой!». Завершили они концерт композицией группы «Элизиум» «Мое раненое сердце».