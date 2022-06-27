Итоги конкурса по выбору перевозчика, отвечающего за общественный транспорт в Каменске-Шахтинском, подвели в администрации города 27 июня.

Компания ООО «Интертек», которая работает на городских маршрутах по временному договору с января 2022 г., теперь стала постоянным перевозчиком на ближайшие пять лет.

Заявку второго участка конкурса – ООО «Титан», вместе с которым на конкурс выходило МУП «Глубокинское ПАТП», комиссия из отдела ЖКХ отклонила, причем не из-за качества транспорта, а из-за отсутствия необходимых документов.

Подробности с конкурса по выбору транспортного подрядчика читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 29 июня.