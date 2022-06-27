Сегодня, 27 июня, правительство Ростовской области приняло постановление об индексации зарплаты госслужащим с октября 2022 года.

Согласно документу повышение зарплат затронет должностные оклады руководителей, специалистов и служащих, а также ставки зарплат рабочих, технического и обслуживающего персоналов. В частности с 1 октября оклады чиновников должны проиндексировать на 4%.

Стоит отметить, что в постановление относится только к государственным органам Донского региона. Но в документе региональное правительство также рекомендует мэриям городов и администрациям поселений принять аналогичное решение и тоже проиндексировать зарплаты.