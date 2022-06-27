Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 27 июня 2022 года.

День молодежи России. День молодежи России официально отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением первого Президента РФ Б.Н. Ельцина № 459-рп от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодёжи». С инициативой празднования выступили Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет молодежных объединений.

Свою историю праздник ведет со времен существования СССР. До 1993 года он назывался «Днем советской молодёжи» и отмечался в последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года. После распада СССР первый Президент России перенес празднование Дня молодежи на 27 июня.

День молодежи России официально отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением первого Президента РФ Б.Н. Ельцина № 459-рп от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодёжи». С инициативой празднования выступили Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет молодежных объединений. Свою историю праздник ведет со времен существования СССР. До 1993 года он назывался «Днем советской молодёжи» и отмечался в последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года. После распада СССР первый Президент России перенес празднование Дня молодежи на 27 июня. Елисей Гречкосей. Еврейский пророк Элиша (в русской традиции — Елисей) был сыном зажиточного пахаря. По преданию, Илья-пророк призвал его к себе и сделал своим помощником. После смерти учителя Елисей и сам стал пророчествовать. Он занимался этим в течение 65 лет, при шести израильских царях, говоря правителям всю правду, обличая нечестие и идолопоклонство. Елисей умер в глубокой старости, в возрасте около 100 лет.

С именем пророка связывали много чудес: исцеление больных и воскрешение умерших, умножение елея и хлебного зерна. В то же время Елисей нередко изображается человеком жестким и даже жестоким. Так, однажды он проклял малых детей лишь за то, что они дразнили его; насмешников тут же разорвали две медведицы, вышедшие из лесу.

На Руси на Елисея продолжали сеять гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. «Коли пыль на бороне, то и блин на решете», — говорили крестьяне. Гречиха была крайне важной культурой для русского народа. О ней даже складывали особые пословицы и поговорки: «Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной».

Хотя сеяли гречиху в сухое поле, после посева нужен был дождь — чтобы быстрей семена проросли. Для этого люди заклинали крапиву, просили ее обжечь небеса, чтобы оттуда хлынул ливень. Но дождя ждали только на следующий день: ведь если зарядит на Елисея, это предвещает еще долгих семь недель сырой погоды.

В этот день также принято было освящать новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий. Так же поступали с чужой одеждой, доставшейся в дар или в наследство. Конечно, люди не ждали целый год до Елисеева дня, чтобы освятить все обновки. Ритуал совершали только с вещами, купленными после Нового года и надетыми не более трех раз, а также с нарядами, в которых человек чувствовал себя неуютно.

Именины в этот день

Александр, Владимир, Георгий, Елисей, Иосиф, Мефодий, Мстислав, Николай, Павел

Знаменательные даты и события

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1905 На броненосце «Потемкин» началось первое массовое революционное восстание в вооруженных силах России

1910 III Государственная дума приняла Столыпинское аграрное законодательство

1995 Вышло Постановление Правительства Москвы об установке памятника в ознаменование 300-летия Российского флота

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