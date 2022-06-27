Городские власти ответили, как будет организовано движение после закрытия на ремонт путепровода. Заключается эта схема в том, что заезжать в Заводской и выезжать из него можно будет по ул. Парковой на трассу М4 «Дон».

«На данный момент получен и утвержден проект организации дорожного движения и схема объезда на период реконструкции путепровода в мкр. Заводской, которая проходит от ул. Парковая до 921-го километра трассы М-4 «Дон», – такой ответ дал бот «Администрация Каменска-Шахтинского» на вопрос «А объездные пути, кроме трассы имеются? Если пробки на трассе будут, то ни с посёлка, ни на посёлок не уедешь» в тг-канале «Подслушано в Каменске».

А возник этот вопрос после просмотра видео-объявления первого замглавы администрации Каменска Сергея Сухарева о закрытии виадука в мкр. Заводской.