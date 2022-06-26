Предыстория ДТП, которое случилось сегодня утром в пер. Красноармейском.

Один из участников аварии — мужчина 43 лет. Он фельдшер, жена медсестра. Супруги находились в стадии развода. В семье двое несовершеннолетних детей, мальчик и девочка. Убийство произошло во время ссоры дома на кухне. Женщине были нанесены множественные ножевые ранения.

После совершенного мужчина этого сел в свою 11-ую и якобы решил покончить жизнь самоубийством. Двигаясь по пер. Красноармейскому, пытался вырезаться в автомобили. Двое водителей увернулись от него, третьему не удалось. Произошло столкновение ВАЗа и случайно встретившегося ему на пути «Хендай Солярис».

Виновник ДТП, зажатый в машине, якобы пытался добить себя ножом и отверткой. Его скрутили и отвезли в больницу. Второй водитель жив, также был доставлен в ЦГБ.

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