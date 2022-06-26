Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 26 июня 2022 года.

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № A/RES/42/112 постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking), или проще – Международный день борьбы с наркотиками, в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество с целью создания международного общества, свободного от наркомании.

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № A/RES/42/112 постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking), или проще – Международный день борьбы с наркотиками, в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество с целью создания международного общества, свободного от наркомании. Акулина Гречишница. В этот день Православная церковь отмечает память святой мученицы Акилины. Отроковица Акилина жила в 3 веке и еще в детстве обратилась к вере Христовой. Своих подруг она также пыталась наставить на путь истинный, за что была казнена. Мучители не приняли во внимание даже возраст Акулины: на момент гибели ей было всего 12 лет.

Русские крестьяне на Акулину (Акилину) сеяли гречиху. Точные сроки этих работ зависели от погоды и обыкновенно наступали «или за неделю до Акулин, либо спустя неделю после Акулин». Люди говорили: «Гречиху сей, когда рожь хороша». Эта культура считалась прихотливой, поэтому загадывать на хороший урожай не стоило. По этому поводу существовали особые поговорки: «Не ровна гречиха, не ровна и земля: в иную и воз бросишь, да после и зерна не соберешь»; «Не верь гречихе на цвету, а верь закрому».

По старинному обычаю в этот день варили гречневую кашу и угощали ею нищих. Те, отобедав, благодарили хозяев и желали им хорошего будущего урожая. «Уроди вам, православным, гречи без счету. Без хлеба да без каши ни во что и труды наши», — приговаривали бедняки. Хозяева же хвалились, у кого блюдо получалось самым вкусным. Вспоминали в этот день такую поговорку: «Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной».

А вот молоко на Акулину пить не следовало, несмотря на народную привычку употреблять его с гречневой кашей. Считалось, что в этот день оно становится вредным для здоровья — «акульим», «молоком от бешеной коровки».

Еще одно название праздника: Акулина — Задери хвосты. Оно появилось благодаря нашествию мух и комаров, которое случалось в это время. Домашняя скотина становилась беспокойна, коровы бегали от гнуса по лугам и обмахивались хвостами. В народе подмечали: «С Акулины и до половины июля скот от жары и овода бесится». Поэтому животных выгоняли на пастбище на рассвете, чтобы к полудню закрыть их в прохладном хлеву. Нелегко приходилось и людям. «Пойдешь лесом — комары взбесят», — такая присказка появилась не зря. В то же время тучи мошкары предвещали хорошую погоду.

Именины в этот день

Акулина, Александр, Александра, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Савва

Знаменательные даты и события

1870 Состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Валькирия»

1940 В СССР введены восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя и уголовная ответственность за самовольный уход с работы

1942 Образована танковая Кантемировская дивизия

1945 В СССР введено звание Генералиссимус Советского Союза

1954 В Обнинске заработала первая в мире АЭС

2002 Состоялось первое вручение национальной кинематографической премии «Золотой орел»

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