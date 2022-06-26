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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчанину дали три года за наркотики из закладки

общество

Какой сегодня день: даты и события 26 июня

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 26 июня 2022 года.

  • Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № A/RES/42/112 постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking), или проще – Международный день борьбы с наркотиками, в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество с целью создания международного общества, свободного от наркомании.
  • Акулина Гречишница. В этот день Православная церковь отмечает память святой мученицы Акилины. Отроковица Акилина жила в 3 веке и еще в детстве обратилась к вере Христовой. Своих подруг она также пыталась наставить на путь истинный, за что была казнена. Мучители не приняли во внимание даже возраст Акулины: на момент гибели ей было всего 12 лет.
    Русские крестьяне на Акулину (Акилину) сеяли гречиху. Точные сроки этих работ зависели от погоды и обыкновенно наступали «или за неделю до Акулин, либо спустя неделю после Акулин». Люди говорили: «Гречиху сей, когда рожь хороша». Эта культура считалась прихотливой, поэтому загадывать на хороший урожай не стоило. По этому поводу существовали особые поговорки: «Не ровна гречиха, не ровна и земля: в иную и воз бросишь, да после и зерна не соберешь»; «Не верь гречихе на цвету, а верь закрому».
    По старинному обычаю в этот день варили гречневую кашу и угощали ею нищих. Те, отобедав, благодарили хозяев и желали им хорошего будущего урожая. «Уроди вам, православным, гречи без счету. Без хлеба да без каши ни во что и труды наши», — приговаривали бедняки. Хозяева же хвалились, у кого блюдо получалось самым вкусным. Вспоминали в этот день такую поговорку: «Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной».
    А вот молоко на Акулину пить не следовало, несмотря на народную привычку употреблять его с гречневой кашей. Считалось, что в этот день оно становится вредным для здоровья — «акульим», «молоком от бешеной коровки».
    Еще одно название праздника: Акулина — Задери хвосты. Оно появилось благодаря нашествию мух и комаров, которое случалось в это время. Домашняя скотина становилась беспокойна, коровы бегали от гнуса по лугам и обмахивались хвостами. В народе подмечали: «С Акулины и до половины июля скот от жары и овода бесится». Поэтому животных выгоняли на пастбище на рассвете, чтобы к полудню закрыть их в прохладном хлеву. Нелегко приходилось и людям. «Пойдешь лесом — комары взбесят», — такая присказка появилась не зря. В то же время тучи мошкары предвещали хорошую погоду.

Именины в этот день

Акулина, Александр, Александра, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Савва

Знаменательные даты и события

  • 1870 Состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Валькирия»
  • 1940 В СССР введены восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя и уголовная ответственность за самовольный уход с работы
  • 1942 Образована танковая Кантемировская дивизия
  • 1945 В СССР введено звание Генералиссимус Советского Союза
  • 1954 В Обнинске заработала первая в мире АЭС
  • 2002 Состоялось первое вручение национальной кинематографической премии «Золотой орел»

Персоны

  • 1873  — 1950
  • Антонина Нежданова
  • русская и советская оперная певица, Народная артистка СССР
  • 1877  — 1929
  • Ян Фабрициус
  • советский военный и партийный деятель, герой Гражданской войны
  • 1888  — 1962
  • Сергей Обнорский
  • русский и советский ученый-лингвист, академик
  • 1892  — 1973
  • Перл Бак
  • американская писательница, Нобелевский лауреат
  • 1899  — 1964
  • Александр Пирогов
  • русский и советский оперный певец-бас, Народный артист СССР
  • 1902  — 1977
  • Сергей Лемешев
  • советский оперный певец, лирический тенор, Народный артист СССР
  • 1907  — 1941
  • Николай Гастелло
  • советский военный лётчик, герой Великой Отечественной войны
  • 1927  — 2010
  • Владимир Мотыль
  • советский и российский кинорежиссер
  • 1929  — 2007
  • Лиз Клэйборн
  • американский модельер-дизайнер
  • 1929  — 2015
  • Евгений Примаков
  • советский и российский государственный и политический деятель
  • 1937  — 2008
  • Олег Кутафин
  • советский и российский юрист, специалист в области конституционного права
  • р. 1944
  • Геннадий Зюганов
  • советский и российский государственный и политический деятель

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