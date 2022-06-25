На вечере, который состоялся 25 июня в ДК им. Маяковского присутствовали семья Виктории Соболевой, родители юных танцоров НХК «Офелии», почетные гости, почитатели ее таланта — в зале был аншлаг.

В концертной программе – лучшие номера из репертуара «Офелии» – неоднократные победители многочисленных международных и Всероссийских конкурсов.

Добрые слова о Виктории со сцены сказали родные: супруг и три ее сына. Выступили почетные гости: директор регионального отделения общероссийской федерации искусств ЮФО, судья первой категории Всероссийской танцевальной организации, организатор Всероссийских международных конкурсов Елена Кузюбердина, хореограф, педагог высшей категории крупнейшего польского фольклорного ансамбля песни и танца им. Станислава Годыны «Шленск» Марина Годына, которая специально приехала в Каменск-Шахтинский из Польши, председатель городской думы Михаил Ухин, преемница Виктории, нынешний руководитель «Офелии» Лилия Иванцова.

В зале царила трогательная атмосфера, было много слез и оваций. По окончании концерта зрители еще двадцать минут не покадили зал, аплодировали стоя юным артистам и памяти Виктории. Рукоплескали ее таланту и творчеству, которые в наследие она оставила после себя.