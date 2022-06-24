Об этом сообщил 24 июня в группе администрации в соцсетях первый замглавы администрации Каменска Сергей Сухарев.

– Администрация заключила договор на обследование путепровода. Результаты показали, что виадуку требуется капитальный ремонт. Мы подготовили проект организации дорожного движения, сейчас проводится конкурс по закупке и установке дорожных знаков объезда моста. До 10 августа они будут установлены, и с 10-го планируется закрытие моста, – сообщил С. Сухарев.

По словам чиновника, смета на капремонт машзаводского виадука готова. На эти работы требуется 5,7 млн руб.

Капитальный ремонт виадука намечен на 2023 г.

Отметим, впервые об аварийном состоянии виадука заговорили в 2021 году, когда РЖД представили в администрацию Каменска-Шахтинского заключение своей экспертизы, указывающей на то, что мост аварийный и его нужно закрывать.

О том, как будет организовано движение транспорта после закрытия виадука пока неизвестно. Предполагается, что общественный транспорт будет ходить через трассу М4 «Дон».