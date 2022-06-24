24 июня в ДК им. Маяковского состоялся городской праздник, посвященный выпускникам 2022 года.

Встречали уже вчерашних школьников перед Дворцом культуры. По красной дорожке со своими учителями они торжественно проходили в зал. Церемонию награждения открыл глава администрации Владимир Шевченко. После поздравительной речи каждому медалисту он вручил грамоту от администрации, а родителям – благодарственные письма. От лица выпускников с благодарностью учителям, родителям выступила отличница учебы, показавшая высокие результаты при прохождении ЕГЭ, призер всероссийского конкурса «Большая перемена», выпускница СШ № 14 Валерия Юдина. Яркими концертными номерами поздравил выпускников образцовый хореографический коллектив «Гранд Па». Финалом мероприятия стала традиционная фотосессия под открытым небом.