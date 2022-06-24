политика
На кресло народного избранника в каменскую думу претендуют шесть человек
Сегодня, 24 июня, завершается выдвижение кандидатов на предстоящие довыборы.
В депутаты по одномандатному округу № 7 выдвинулись: Сергей Кабанов (самовыдвиженец), Александр Некрасов («Единая Россия») и Марина Громова (КПРФ), Артем Кубанов (самовыдвиженец), Евгений Полозов («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Марина Горина (самовыдвиженец).
Напомним, довыборы в городскую думу седьмого созыва пройдут 7 августа.