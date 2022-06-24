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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 24 июня
Фото: culture.ru

общество

Какой сегодня день: даты и события 24 июня

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 24 июня 2022 года.

  • День Варнавы. В этот день Православная церковь отмечает память святого Варнавы — основателя Кипрской церкви, одного из апостолов от семидесяти (в число этих «семидесяти» традиционно включают учеников Иисуса Христа и их учеников). При рождении его назвали Иосией, а прозвище Варнава (что переводится как «сын утешения») ему дали другие апостолы за щедрые пожертвования в пользу христианской церкви.
    Варнава был родом с Кипра. В юности родители отправили его в Иерусалим для получения образования у знаменитого иудейского ученого Гамалиила. Вместе с ним учился Савл — будущий апостол Павел. Варнава разделил с Павлом миссионерские труды, но впоследствии их пути разошлись. В последний раз в Евангелии он упоминается в связи с отплытием на Кипр.
    Спустя несколько столетий появились подложные описания его странствий. В одном из них говорится, что он проповедовал христианство на своем родном острове, и его побили камнями иудеи. Другое, созданное в Средние века, рассказывает о святом с мусульманской точки зрения. Мощи святого Варнавы были обретены только в 488 году.
    На Руси говорили: «На Варнаву не рви травы». Считалось, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила. Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время, как обычно. Говорили, что бесы на Варнаву делят между собой уделы: кому в сенях хомуты и вожжи спутывать, кому к детям неведомой болезнью приходить, кому род людской пугать, а кому травы ядом наполнять.

Именины в этот день

Варнава, Варфоломей, Ефрем, Мария

Знаменательные даты и события

  • 1710 Основано Царское Село близ Санкт-Петербурга
  • 1717 Представители английских масонских лож учредили Великую ложу Англии
  • 1812 Армия Наполеона вторглась в Россию — началась Отечественная война 1812 года
  • 1941 Образовано Советское информационное бюро
  • 1945 В Москве состоялся Парад Победы
  • 1990 В Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино»

Персоны

  • 1881  — 1925
  • Григорий Котовский
  • советский военный и политический деятель, командир Красной Армии
  • 1890  — 1935
  • Карлос Гардель
  • аргентинский певец, композитор и актер
  • 1897  — 1962
  • Анатолий Мариенгоф
  • русский поэт-имажинист, драматург, мемуарист
  • 1899  — 1991
  • Руфино Тамайо
  • мексиканский художник
  • 1908  — 2003
  • Марина Ладынина
  • советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР
  • 1912  — 1990
  • Сергей Филиппов
  • советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
  • 1917  — 2008
  • Леонид Гурвич
  • американский экономист еврейского происхождения, Нобелевский лауреат
  • 1920  — 2008
  • Алла Казанская
  • советская и российская актриса, театральный педагог, Народная артистка РСФСР
  • 1920  — 1981
  • Владимир Харитонов
  • советский поэт-песенник, Заслуженный деятель искусств РСФСР
  • 1930  — 2004
  • Афанасий Кочетков
  • советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
  • р. 1987
  • Лионель Месси
  • аргентинский футболист, олимпийский чемпион

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