Капитальный ремонт фасада дома № 69 на пр. Карла Маркса начался еще в прошлом году и продвигается о-о-о-оочень медленно. Для проведения работ дом огородили строительными лесами. Казалось бы, что тут такого?

Вот только одно но: леса перекрыли подход к пандусам продуктового магазина и социальной аптеки, которые очень востребованы у горожан. А среди горожан есть инвалиды, для которых как раз эти пандусы и построены.

– Подошла я к аптеке. По ступенькам подняться сил нет и к пандусу не подобраться. Постояла, посмотрела и домой пошла, – пожаловалась корреспонденту «ПИКа» пожилая каменчанка, вынужденная передвигаться с тростью.

Скорее всего, строительные леса не убирают, потому что капремонты, начавшиеся во многих каменских домах в 2021 г., продлили и на 2022-й из-за проблем с финансированием. Но при чем тут горожане? К тому же люди с ограниченными возможностями здоровья!

Надеемся, что строители услышат эти жалобы и примут меры — либо ускорят ремонт, либо освободят подход к пандусам.