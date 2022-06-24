Автобус № 115 Каменск – Лиховской начнет ходить по новому расписанию с 25 июня.

Изменить время прибытия и отправления пришлось в связи с размытием дорог на северной стороне Лиховского, сообщает пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского.

Маршрут N° 115

понедельник – пятница

От ж/д вокзала (Каменск) до Локомотивного: 5.15, 11.45

От ж/д вокзала (Каменск) до АЗС: 6.35, 8.06, 9.16, 10.55, 13.02, 14.50, 16.06, 17.07, 18.06, 19.30

От Локомотивного до ж/д вокзала (Каменск): 6.20, 13.10

От АЗС мкр. Лиховского до ж/д вокзала (Каменск):6.35, 7.48, 9.36, 10.48, 11.48, 13.22, 14.46, 15.53, 17.07, 18.07, 19.32, 20.30.

От центра мкр. Лиховского до ж/д вокзала (Каменск): 6.45, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 15.06, 16.05, 17.19, 18-19, 19.43, 20.40.

выходные и праздничные дни

От ж/д вокзала (Каменск) до Локомотивного: 5.15, 8.06, 10.48

От ж/д вокзала (Каменск) до АЗС: 6.35, 13.02, 14.50, 16.06, 18.06

От Локомотивного до ж/д вокзала (Каменск): 6.20, 9.15, 12.00

От АЗС мкр. Лиховского до ж/д вокзала (Каменск): 6.35, 7.48, 9.36, 12.12, 14.46, 15.53, 17.07, 19.32, 20.30.

От центра мкр. Лиховского до ж/д вокзала (Каменск): 6.45, 8.00, 10.00, 12.22, 15.06, 16.05, 17.19, 19.43, 20.40.