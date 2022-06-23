Это продление запрета Росавиации оказалось двадцатым с начала специальной военной операции на Украине.

Впервые полеты в 11 аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты были запрещены 24 февраля этого года.

Российские авиакомпании осуществляют перевозку пассажиров как в южном, так и в северном направлениях по альтернативным маршрутам через аэропорты городов Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь, Москва.