Вместо судебных приставов открывать исполнительное производство на неплательщиков штрафов ГИБДД будут роботы-коллекторы.

Соответствующие поправки в закон Ростовской области «Об исполнительном производстве», в Гражданский кодекс и другие документы, касающиеся работы судебных приставов, вступили в силу 20 июня 2022 г., сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

Если автовладелец не оплатит штраф в течение 60 дней с момента его получения и информационные системы ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов выяснят через ГИС ГМП*, то еще через три дня робот-коллектор откроет исполнительное производство. Кроме того, счета неплательщика будут находить и арестовывать, а долги с них будут списывать автоматически. Только после этого исполнительное производство робот будет закрывать.

*Информационная система о государственных и муниципальных платежах.