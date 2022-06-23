Маткапитал на первого ребенка в России может увеличиться почти на треть к 2025 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

Согласно документу, выплаты на первого ребенка в 2023 г. могут увеличиться до 616,3 тыс. рублей, на второго ребенка — до 814,4 тыс. рублей. В 2024 году маткапитал на первенца может составить 653,9 тыс. рублей, на второго ребенка — 864,1 тыс. рублей, в 2025 году на первого ребенка — 680,1 тыс. рублей, на второго — 898,7 тыс. рублей.

Напомним, в 2022 г. маткапитал на первого ребенка составляет 524,5 руб., на второго – 168,6 руб. Если первенец в семье родился до 2020 г., при рождении второго ребенка выплата составит 693,1 руб. Таким образом, по сравнению с этим годом выплата к 2025 году увеличится на почти на 30%.

Прогнозируемый на следующие три года рост размеров выплат рассчитан исходя из темпов инфляции в соответствии с прогнозом Минэкономразвития, который предусматривает ускорение темпов роста цен до 17,5%, в 2023 году — до 6,1%, а в 2024 году — до 4%.