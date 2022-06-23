На 48-м году жизни скоропостижно скончался солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в башкирском городе Кумертау. Родители его развелись, он воспитывался в детском доме в Оренбурге. Там познакомился с руководителем художественного кружка, с чего и началась история «Ласкового мая».

У музыканта двое детей — сын Дэннис и дочь Эстелла.

Главные хиты группы: «Белые розы», «Лето», «Седая ночь», «Пусть будет ночь», «Тающий снег» были созданы с 1986-го по 1988 годы. Артист занимался музыкой до конца своих дней. В 2019-м он выпустил альбом «Любимые песни», в 2020-м презентовал песни «Спасибо Тебе», «Остановиться не могу» и «Заметает листья снег».

Напомним, 22 июня в Москве на 45-м году жизни скончался певец Пьер Нарцисс.