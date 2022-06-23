Портал «Госуслуги» подвергается DDoS-атаке со стороны Украины. Об этом сообщает Минцифры РФ.

На портале зафиксирован почти 10-кратный рост нагрузки. В пиковые моменты она составляла до 340 тысяч запросов в секунду.

По данным Минцифры, около 9.30 в украинских Telegram-каналах начали распространяться призывы к атакам на российский портал «Госуслуг» и всю инфраструктуру электронного правительства. Уточняется, что украинская сторона объявила своей приоритетной целью парализацию предоставления социально значимых услуг в России и опубликовала более 50 IP-адресов для атак. Хакерским атакам подвергаются не только «Госуслуги», а также мобильное приложение, платежная система, системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России.