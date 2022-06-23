Поскольку выжигание сухой травы представляет особую опасность в пожароопасный летний период, то за нарушение закона предусмотрены крупные штрафы. Об этом сообщает официальный портал Правительства РО.

Контроль за соблюдением закона, запрещающего сжигать сухую растительность и мусор, осуществляется региональной административной инспекцией. В случае игнорирования запрета будут составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 4.5 областного закона «Об административных правонарушениях». За нарушения введены штрафные санкции: для граждан – до 4500 руб., для должностных лиц – 45 тыс. руб., для юридических лиц – до 100 тыс. руб.

С начала пожароопасного периода инспекцией уже возбуждено 12 административных дел за сжигание мусора и листвы. На сегодняшний день большинство случаев сжигания мусора и сухой растительности зарегистрировано в Мартыновском, Зимовниковском и Октябрьском районах.