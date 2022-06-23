Производитель спортивной одежды и обуви объявил о своем уходе с российского рынка.

«Компания Nike.Inc приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike временно закрылись и больше не откроются», – говорится на официальном сайте производителя.

После того как будут распроданы все запасы, российский партнер закроет все 36 фирменных магазинов этого бренда.

Ранее о своем уходе с российского рынка объявили производители одежды и обуви, как Adidas и Puma, Levi’s, Tommy Hilfiger и Calvin Klein.