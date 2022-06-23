23 июня новый сосудистый центр ЦГБ показали гостям: чиновникам и главврачам 14 больниц севера области.

Это тот самый сосудистый центр, который должен был открывать экс-главврач ЦГБ Крамаренко, если бы не сбежал из города из-за скандалов. Сосудистый центр довели до открытия уже при главвраче А. Некрасове, и вот теперь показали соседям по региону.

Администрации Каменска-Шахтинского сообщила, что гостям рассказали о мощностях и ресурсах нового центра, организовали им общение с пациентами.