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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменский сосудистый центр показали соседям с севера
Фото пресс-службы администрации города.

здоровье

Каменский сосудистый центр показали соседям с севера

Опубликовано

23 июня новый сосудистый центр ЦГБ показали гостям: чиновникам и главврачам 14 больниц севера области.

Это тот самый сосудистый центр, который должен был открывать экс-главврач ЦГБ Крамаренко, если бы не сбежал из города из-за скандалов. Сосудистый центр довели до открытия уже при главвраче А. Некрасове, и вот теперь показали соседям по региону.
Администрации Каменска-Шахтинского сообщила, что гостям рассказали о мощностях и ресурсах нового центра, организовали им общение с пациентами.

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