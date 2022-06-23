Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 23 июня 2022 года.

Международный Олимпийский день. Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день (International Olympic Day), в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде.

Идея об установлении специального праздничного дня, посвященного олимпийскому движению во всем мире, и который позволил бы рассказать людям об основных олимпийских принципах, впервые прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Стокгольме в 1947 году, а еще через год на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице этот проект был одобрен официально.

Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день (International Olympic Day), в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Идея об установлении специального праздничного дня, посвященного олимпийскому движению во всем мире, и который позволил бы рассказать людям об основных олимпийских принципах, впервые прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Стокгольме в 1947 году, а еще через год на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице этот проект был одобрен официально. Знамения Тимофея. В этот день Православная церковь чествует священномученика Тимофея, служившего в 4 веке епископом в городе Пруссе (область Вифания). За свою духовную чистоту и праведный образ жизни он получил от Господа дар чудотворения и многих язычников обратил к вере Христовой.

Император Юлиан Отступник, жестоко преследовавший христиан, узнал о Тимофее Прусском и заключил его в темницу, но и там святитель продолжал проповедовать. Несмотря на многочисленные запреты Юлиана, Тимофей продолжал распространять христианскую веру — уже среди узников, деливших с ним тюремную камеру, а также людей, приходивших к окнам темницы. Тогда император приказал обезглавить епископа. Впоследствии мощи Тимофея Прусского были перенесены в Константинополь, а у его гробницы начали свершаться чудеса.

В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое — но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Любой пустяк, на который в другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея приобретал пророческое значение.

Если в этот день по гумну вереницами бегали мыши — это обещало голодный год. Если по полям утром бродили стаи волков — к падежу скота. Если вороны стаей летели из-за леса — это значило, что будет повальный мор людей. Если Мать Сырая Земля стонет — к пожару. А если кто-нибудь увидит в небе огненного змея — быть войне. В народе говорили: «Тимофеевские знамения грозой грозят», — и счастливым называли то село, где ни одному человеку ничего не привиделось в этот день.

Именины в этот день

Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.

Знаменательные даты и события

1868 Запатентована пишущая машинка

1894 Международный атлетический конгресс одобрил предложение Пьера де Кубертена возродить традицию древнегреческих олимпиад

1944 В ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион»

1964 Запатентован гимнастический обруч — Hula-Hoop

1987 В Москве состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов»

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