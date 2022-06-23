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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 23 июня

общество

Какой сегодня день: даты и события 23 июня

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 23 июня 2022 года.

  • Международный Олимпийский день. Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день (International Olympic Day), в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде.
    Идея об установлении специального праздничного дня, посвященного олимпийскому движению во всем мире, и который позволил бы рассказать людям об основных олимпийских принципах, впервые прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Стокгольме в 1947 году, а еще через год на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице этот проект был одобрен официально.
  • Знамения Тимофея. В этот день Православная церковь чествует священномученика Тимофея, служившего в 4 веке епископом в городе Пруссе (область Вифания). За свою духовную чистоту и праведный образ жизни он получил от Господа дар чудотворения и многих язычников обратил к вере Христовой.
    Император Юлиан Отступник, жестоко преследовавший христиан, узнал о Тимофее Прусском и заключил его в темницу, но и там святитель продолжал проповедовать. Несмотря на многочисленные запреты Юлиана, Тимофей продолжал распространять христианскую веру — уже среди узников, деливших с ним тюремную камеру, а также людей, приходивших к окнам темницы. Тогда император приказал обезглавить епископа. Впоследствии мощи Тимофея Прусского были перенесены в Константинополь, а у его гробницы начали свершаться чудеса.
    В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое — но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Любой пустяк, на который в другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея приобретал пророческое значение.
    Если в этот день по гумну вереницами бегали мыши — это обещало голодный год. Если по полям утром бродили стаи волков — к падежу скота. Если вороны стаей летели из-за леса — это значило, что будет повальный мор людей. Если Мать Сырая Земля стонет — к пожару. А если кто-нибудь увидит в небе огненного змея — быть войне. В народе говорили: «Тимофеевские знамения грозой грозят», — и счастливым называли то село, где ни одному человеку ничего не привиделось в этот день.

Именины в этот день

Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.

Знаменательные даты и события

  • 1868 Запатентована пишущая машинка
  • 1894 Международный атлетический конгресс одобрил предложение Пьера де Кубертена возродить традицию древнегреческих олимпиад
  • 1944 В ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион»
  • 1964 Запатентован гимнастический обруч — Hula-Hoop
  • 1987 В Москве состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов»

Персоны

  • 1786  — 1859
  • Мария Романова
  • великая русская княжна, великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская
  • 1799  — 1852
  • Карл Брюллов
  • русский художник, представитель академизма
  • 1804  — 1891
  • Вильгельм Вебер
  • немецкий физик
  • 1889  — 1966
  • Анна Ахматова
  • русская и советская поэтесса
  • 1912  — 1954
  • Алан Матисон Тьюринг
  • английский математик, логик, криптограф, изобретатель машины Тьюри
  • 1918  — 1995
  • Анатолий Тарасов
  • советский хоккейный и футбольный тренер, Заслуженный мастер спорта СССР
  • 1924  — 2021
  • Виктор Балашов
  • советский телеведущий, диктор радио и телевидения, Народный артист России
  • 1927  — 1987
  • Боб Фосс
  • американский кинорежиссер, хореограф, сценарист
  • 1927  — 2011
  • Питер Фальк
  • американский киноактер
  • 1941  — 2019
  • Александра Дорохина
  • советская и российская актриса театра и кино
  • р. 1962
  • Александр Любимов
  • российский журналист, телеведущий, продюсер, общественный деятель
  • р. 1965
  • Валерий Меладзе
  • советский и российский эстрадный певец, актер, продюсер, Заслуженный артист России

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