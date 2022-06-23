Изменение в закон о выборах глав регионов, дающее такое право, приняли депутаты Заксобрания Ростовской области 23 июня.

За то, что губернатор может переизбираться неограниченное число раз, проголосовали 44 парламентария, восемь высказались против, четверо воздержались. В результате голосования решение было принято.

Также депутаты проголосовали за исключение запрета на замещение должности губернатора более двух сроков подряд. Кроме того, проголосовали за исключение такого основания, как отзыв губернатора избирателями.