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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донская власть обещает строгий контроль за выполнением региональных проектов

власть

Губернатору Голубеву обнулили сроки правления

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Изменение в закон о выборах глав регионов, дающее такое право, приняли депутаты Заксобрания Ростовской области 23 июня.

За то, что губернатор может переизбираться неограниченное число раз, проголосовали 44 парламентария, восемь высказались против, четверо воздержались. В результате голосования решение было принято.

Также депутаты проголосовали за исключение запрета на замещение должности губернатора более двух сроков подряд. Кроме того, проголосовали за исключение такого основания, как отзыв губернатора избирателями.

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