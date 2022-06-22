22 июня на территории «Каменского ПАТП» состоялся осмотр автобусов, претендующих работать на городских маршрутах.

Начальник отдела ЖКХ администрации Каменска-Шахтинского Алексей Гончаров в рамках конкурса по выбору нового перевозчика на все городские маршруты проверял техническое состояние автобусов ООО «Титан» и МУП «Глубокинское ПАТП», базирующихся на территории ПАТП в городе.

Именно эти предприятия, а не «Каменское ПАТП», как мы сообщили в свежем номере газеты «ПИК» от 22 июня, участвуют в конкурсе. Путаница произошла из-за общей территории, которую делят районное и городское ПАТП.

А. Гончаров тщательно осматривал все автобусы, в том числе состояние их салонов, проверял наличие в автобусах мест для людей с ограниченными возможностями, а также работоспособность пандусов в автобусах большой вместимости.

– Выбрать перевозчика только по бумагам невозможно. Нужно визуально убедиться в состоянии автобусов. На них же наши люди будут ездить, – пояснил он такую щепетильность в проведении проверки корреспонденту «ПИКа».

Помимо автобусов, Алексей Владимирович совместно с сотрудниками отдела ЖКХ также проверил состояние всех боксов, в которых проводят ремонты техники, комнату для проведения медосмотра водителей и даже столовую.

Осмотр техники второго участника конкурса – ООО «Интертек» – проводился днем ранее, сообщил корреспонденту «ПИКа» А. Гончаров. Технику «Интертека» осматривали на базе предприятия в г. Донецке и в Каменске (в пос. Шахтерском).

Ожидается, что результаты конкурса будут объявлены в начале следующей недели.