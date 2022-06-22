Регионам предлагают самостоятельно устанавливать требования к содержанию и выгулу домашних животных.

Соответствующий законопроект приняли во втором чтении на пленарном заседании Госдумы РФ, сообщает «Парламентская газета».

– Данный законопроект расширяет полномочия регионов в принятии решений проблемы безнадзорных животных, в том числе и о запрете так называемого самовыгула, который стал настоящим бичом для многих городов и районов, – пояснил в интервью «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Данный законопроект планируется рассмотреть в третьем, окончательном, чтении 22 июня.